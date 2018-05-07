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В Костроме член наркобанды обокрал следователя прямо на рабочем месте
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В Костроме член наркобанды обокрал следователя прямо на рабочем месте 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В Костроме вынесли приговор шести членам наркобанды, занимавшейся распространением синтетических наркотиков, сообщает Димитровский районный суд Костромы.
Четверо мужчин и две женщины сами употребляли наркотики. Потом они решили наладить свой собственный бизнес — покупали оптовую партию, фасовали и продавали через «закладки» или при личной встрече. Сеть распространения охватила не только Кострому, но и Иваново, Кинешму, Вологду.
Для покупки наркотиков двое из группировки занимались кражами и перепродажей велосипедов. Кроме того, одного из подсудимых вызвали в следственный комитет по другому уголовному делу, и он украл из кабинета следователя мобильный телефон. В этот же день он вынес из квартиры своей знакомой холодильник, пылесос и стиральную машину, потратил деньги с ее банковской карты.
Суд приговорил мужчин к следующим срокам заключения: 11 лет в исправительной колонии строгого режима, 9 лет и 3 месяца в исправительной колонии особого режима, 6 лет и 10 месяцев в исправительной колонии строгого режима, 6 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима.
Женщин приговорили к 4 годам 6 месяцам и к 6 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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