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Осуждённый пожизненно россиянин вновь совершил убийство спустя несколько лет после освобождения
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Осуждённый пожизненно россиянин вновь совершил убийство спустя несколько лет после освобождения 

RT на русском 2 часа назад
Рецидивист Александр Щёголев, совершивший три убийства, спустя четыре года после освобождения был вновь осуждён за то, что зарезал своего собутыльника.
Как стало известно RT, Щёголев первую судимость получил ещё подростком: в 16 лет его приговорили к одному году лишения свободы за хищение государственного имущества. Через полгода после освобождения он снова сел на год — на этот раз за хулиганство. Затем была ещё одна судимость за хулиганство и два срока за убийства: первый — десятилетний, второй — пятнадцатилетний.
В 1995 году Щёголев в третий раз совершил убийство и как особо опасный рецидивист был приговорён к высшей мере наказания — расстрелу. Но расстрел был заменён пожизненным лишением свободы.
Однако в 2008 году этот приговор был пересмотрен, и Щёголев вышел на свободу. Но в 2012 году он в ходе распития спиртных напитков нанёс несколько ударов ножом своему собутыльнику, который впоследствии скончался.
Суд квалифицировал это преступление не как убийство, а как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть, и приговорил Щёголева к 12 годам лишения свободы.
Подробнее — в материале RT.
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