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Военный трибунал в Египте рассмотрит дела более 550 обвиняемых в терроризме
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Военный трибунал в Египте рассмотрит дела более 550 обвиняемых в терроризме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 7 мая — РИА Новости. Генеральный прокурор Египта Набиль Садек передал дела 555 обвиняемых в принадлежности к террористической группировке «Вилаят Сина»* в военный трибунал, сообщило в понедельник египетское агентство МЕНА.
Среди обвинений фигурирует создание 43 террористических ячеек, члены которых приняли участие в осуществлении 63 терактов, в том числе в убийствах и покушениях на убийство военнослужащих и сотрудников полиции на севере Синайского полуострова, подрывах газопроводов, других противоправных действиях.
Всего следствию удалось на настоящий момент допросить 216 задержанных по этому делу. О судьбе остальных ничего не сообщается.
"Вилаят Сина"* считается ответвлением сети ИГ*.
В Египте на севере Синайского полуострова уже несколько месяцев продолжается масштабная антитеррористическая операция «Синай 2018», за время которой были ликвидированы и задержаны сотни экстремистов.
*Террористическая группировка, запрещена в РФ
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