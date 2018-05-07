Военный трибунал в Египте рассмотрит дела более 550 обвиняемых в терроризме

КАИР , 7 мая — РИА Новости . Генеральный прокурор Египта Набиль Садек передал дела 555 обвиняемых в принадлежности к террористической группировке «Вилаят Сина»* в военный трибунал, сообщило в понедельник египетское агентство МЕНА.

Среди обвинений фигурирует создание 43 террористических ячеек, члены которых приняли участие в осуществлении 63 терактов, в том числе в убийствах и покушениях на убийство военнослужащих и сотрудников полиции на севере Синайского полуострова, подрывах газопроводов, других противоправных действиях.

Всего следствию удалось на настоящий момент допросить 216 задержанных по этому делу. О судьбе остальных ничего не сообщается.

"Вилаят Сина"* считается ответвлением сети ИГ*.

В Египте на севере Синайского полуострова уже несколько месяцев продолжается масштабная антитеррористическая операция «Синай 2018», за время которой были ликвидированы и задержаны сотни экстремистов.