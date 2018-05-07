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Суд обязал студента выплатить полмиллиона рублей за взятки преподавателям
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Суд обязал студента выплатить полмиллиона рублей за взятки преподавателям 

Ридус 42 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
За дачу взяток преподавателям Оренбургского государственного университета (ОГУ) студента это учебного заведения суд приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.
Студент третьего курса ОГУ обвинялся в том, что через посредника передал около 80 тысяч рублей за сдачу сессии.
В итоге Ленинский районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и в качестве наказания оштрафовал его на полмиллиона рублей, сообщает «Ria56.ru».
По данным издания, в 2018 году уже было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении студента ОГУ, который передал преподавателю в качестве взятки более ста тысяч рублей. Суд тогда тоже признал молодого человека виновным и приговорил его к штрафу в размере 600 тысяч рублей.
Ранее «Ридус» писал, что бывшую заведующую кафедрой одного из университетов Саратова приговорили к штрафу в размере 3 миллионов 95 тысяч рублей за получение от студентов взяток на общую сумму 95 тысяч рублей. Ее также лишили права заниматься педагогической деятельностью сроком на три года.
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