Суд обязал студента выплатить полмиллиона рублей за взятки преподавателям

За дачу взяток преподавателям Оренбургского государственного университета (ОГУ) студента это учебного заведения суд приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Студент третьего курса ОГУ обвинялся в том, что через посредника передал около 80 тысяч рублей за сдачу сессии.

В итоге Ленинский районный суд признал молодого человека виновным в совершении преступления и в качестве наказания оштрафовал его на полмиллиона рублей, сообщает «Ria56.ru»

По данным издания, в 2018 году уже было возбуждено аналогичное уголовное дело в отношении студента ОГУ, который передал преподавателю в качестве взятки более ста тысяч рублей. Суд тогда тоже признал молодого человека виновным и приговорил его к штрафу в размере 600 тысяч рублей.