Двое мужчин за 40 тысяч купили права тракториста-машиниста

На директора образовательной организации, которого подозреваемые подкупили, завели уголовное дело.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении директора организации, оказывающей образовательные услуги по подготовке и переподготовке трактористов и машинистов самоходных машин, по нескольким статьям. Его подозревают в незаконном получении денег в значительном размере и коммерческом подкупе. Двух других фигурантов подозревают в незаконной передаче денег и подкупе.

По версии следствия, в период 2017-2018 годов подозреваемый получил от двух мужчин 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. По версии следователей, вознаграждение предназначалось за получение документов о прохождении обучения и удостоверений тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения и без сдачи экзаменов.

Однако незаконная деятельность подозреваемых была пресечена. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и выявление других фактов совершения аналогичных преступлений.