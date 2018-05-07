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Двое мужчин за 40 тысяч купили права тракториста-машиниста
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Двое мужчин за 40 тысяч купили права тракториста-машиниста 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
На директора образовательной организации, которого подозреваемые подкупили, завели уголовное дело.
Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело в отношении директора организации, оказывающей образовательные услуги по подготовке и переподготовке трактористов и машинистов самоходных машин, по нескольким статьям. Его подозревают в незаконном получении денег в значительном размере и коммерческом подкупе. Двух других фигурантов подозревают в незаконной передаче денег и подкупе.
По версии следствия, в период 2017-2018 годов подозреваемый получил от двух мужчин 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей. По версии следователей, вознаграждение предназначалось за получение документов о прохождении обучения и удостоверений тракториста-машиниста без фактического прохождения обучения и без сдачи экзаменов.
Однако незаконная деятельность подозреваемых была пресечена. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего и выявление других фактов совершения аналогичных преступлений.
По материалам: ptzgovorit.ru
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