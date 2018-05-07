Дело по факту убийства женщины завели в Батайске 

Как сообщает следственное управление СКР по Ростовской области, дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) завели на 36-летнего мужчину без определенного места жительства.
По словам подозреваемого, который был задержан после обнаружения тела женщины в центральном парке Батайска, он избил потерпевшую руками и ногами в ходе ссоры, возникшей во время распития алкоголя.
От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.
В настоящее время задержанный мужчина заключен под стражу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.