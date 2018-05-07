Дело по факту убийства женщины завели в Батайске

По словам подозреваемого, который был задержан после обнаружения тела женщины в центральном парке Батайска , он избил потерпевшую руками и ногами в ходе ссоры, возникшей во время распития алкоголя.

От полученных повреждений женщина скончалась на месте происшествия.

В настоящее время задержанный мужчина заключен под стражу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.