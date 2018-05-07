В Казани осудили лжериелтора, похитившую у клиентов более 4,8 млн рублей 

Приволжский суд вынес приговор лжериелтору, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
42-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).
Судом установлено, что с 2015-го по 2017 года злоумышленница, представляясь риелтором, предлагала жителям приобрести земельные участки в населенных пунктах Гильдеево и Куюки Пестречинского района по привлекательной цене: 200 тыс. рублей за 10 соток. Низкую стоимость земли она объясняла связями в районной администрации. В результате ей удалось обмануть 13 человек, которые лишились 4,8 млн рублей.
Свою вину женщина полностью признала, частично возместив ущерб на сумму 980 тыс. рублей. Суд приговорил её к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой наказания до достижения ребёнком 14-летнего возраста.