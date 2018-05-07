В Казани осудили лжериелтора, похитившую у клиентов более 4,8 млн рублей

Приволжский суд вынес приговор лжериелтору, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

42-летнюю женщину признали виновной в мошенничестве (чч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ).

Судом установлено, что с 2015-го по 2017 года злоумышленница, представляясь риелтором, предлагала жителям приобрести земельные участки в населенных пунктах Гильдеево и Куюки Пестречинского района по привлекательной цене: 200 тыс. рублей за 10 соток. Низкую стоимость земли она объясняла связями в районной администрации. В результате ей удалось обмануть 13 человек, которые лишились 4,8 млн рублей.