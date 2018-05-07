В Египте обвинили 555 человек в связях с ИГ

В понедельник главный прокурор Египта сообщил военному суду о 555 подозреваемых, которые обвиняются в связях с ИГ , сообщает Fox News

Прокурор заявил, что подозреваемые сформировали десятки боевых ячеек и совершили 63 атаки против армии и полиции в северной части Синайского полуострова. На данный момент только 216 обвиняемых задержаны.

Египет борется с боевиками на протяжении нескольких лет, однако после свержения в 2013 году президента Мухаммеда Мурси противостояние только усилилось.

В феврале власти страны запустили масштабную операцию на Синайском полуострове, в районе дельты Нила и в Западной пустыне Египта, направленную против террористических группировок.