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В Египте обвинили 555 человек в связях с ИГ
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В Египте обвинили 555 человек в связях с ИГ 

News.ru 43 минуты назад
В понедельник главный прокурор Египта сообщил военному суду о 555 подозреваемых, которые обвиняются в связях с ИГ, сообщает Fox News.
Прокурор заявил, что подозреваемые сформировали десятки боевых ячеек и совершили 63 атаки против армии и полиции в северной части Синайского полуострова. На данный момент только 216 обвиняемых задержаны.
Египет борется с боевиками на протяжении нескольких лет, однако после свержения в 2013 году президента Мухаммеда Мурси противостояние только усилилось.
В феврале власти страны запустили масштабную операцию на Синайском полуострове, в районе дельты Нила и в Западной пустыне Египта, направленную против террористических группировок.
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