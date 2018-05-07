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Жена экс-менеджера «Лукойла» проснулась в подъезде без кольца за 47 миллионов
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Жена экс-менеджера «Лукойла» проснулась в подъезде без кольца за 47 миллионов 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Жена бывшего топ-менеджера компании «Лукойл», 19-летняя Лиза Адаменко лишилась кольца за миллионы рублей, пока спала в подъезде своего дома в Москве. Об этом в понедельник, 7 мая, «Ленте.ру» сообщил источник источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 5 мая. В полицию обратилась сама пострадавшая и рассказала, что после встречи с друзьями вернулась домой на Рочдельскую улицу, но не смогла попасть в квартиру, потому что потеряла ключи.
Девушка уснула на ступеньках возле двери, а когда проснулась, обнаружила, что у нее похитили кольцо с бриллиантами стоимостью 47 миллионов рублей и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов.
Летом 2017 года сообщалось о 44-летней женщине, у которой украли клатч с драгоценностями, когда она отдыхала в ночном клубе в московском районе Марьино. Воры забрали 50 тысяч рублей, серьги, кулон и кольцо. Стоимость каждого ювелирного изделия потерпевшая оценила в 500 тысяч рублей. Таким образом, общий материальный ущерб составил 1,6 миллиона рублей.
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