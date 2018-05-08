На Ямале бывший сотрудник Ростехнадзора оштрафован на полмиллиона рублей за взятку

В ходе проверки, проведенной окружной прокуратурой, установлено, что с ноября 2015 года по март 2016 года Самохвалов тремя частями получил взятку от директора ООО «Строительная фирма „Промтехмаш“, чтобы облегчить тому выдачу разрешений на допуск в эксплуатацию тепловых и энергоустановок, необходимых для окончания работ по строительству двух многоквартирных домов в Тарко-Сале. Общая сумма — 450 тысяч рублей.

Возбуждено дело об административном правонарушении, в результате на коммерческую организацию наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Штраф юрлицу назначен ниже установленного предела. К такому решению пришла прокуратура округа, учитывая, что представители общества признали свою вину, помогали расследовать дело.

Оплата административного штрафа поставлена на контроль прокуратуры округа.