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На Ямале бывший сотрудник Ростехнадзора оштрафован на полмиллиона рублей за взятку
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На Ямале бывший сотрудник Ростехнадзора оштрафован на полмиллиона рублей за взятку 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по ЯНАО находится уголовное дело о получении взяток бывшим начальником отдела энергетического надзора по ЯНАО Северо-Уральского управления Ростехнадзора Сергеем Самохваловым.
В ходе проверки, проведенной окружной прокуратурой, установлено, что с ноября 2015 года по март 2016 года Самохвалов тремя частями получил взятку от директора ООО «Строительная фирма „Промтехмаш“, чтобы облегчить тому выдачу разрешений на допуск в эксплуатацию тепловых и энергоустановок, необходимых для окончания работ по строительству двух многоквартирных домов в Тарко-Сале. Общая сумма — 450 тысяч рублей.
Возбуждено дело об административном правонарушении, в результате на коммерческую организацию наложен штраф в размере 500 тысяч рублей.
Штраф юрлицу назначен ниже установленного предела. К такому решению пришла прокуратура округа, учитывая, что представители общества признали свою вину, помогали расследовать дело.
Оплата административного штрафа поставлена на контроль прокуратуры округа.
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