Украинская прокуратура завела уголовное дело по факту задержания судна у берегов Крыма

КИЕВ, 7 мая. / ТАСС /. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело и начала расследование в связи с задержанием российскими пограничниками рыболовецкого судна у побережья Крыма , а также членов его экипажа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе так называемой прокуратуры Крыма, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

"По факту задержания украинского рыболовецкого судна «ЯМК — 0041» начато уголовное дело. Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека"), ч. 2 ст. 278 ("Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна") Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

4 мая в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ по Крыму сообщили о задержании российскими пограничниками в Черном море у западного побережья Крыма судна «ЯМК-0041» с припиской в Очакове Николаевской области Украины по подозрению в незаконном рыбном промысле. На борту находились пять членов экипажа — граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили в Республику Крым, изъяли сети для ловли рыбы.

В свою очередь пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщал, что у украинского судна не было разрешения находиться вблизи Крыма. По его словам, связи с экипажем нет.