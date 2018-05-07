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В Петербурге на 12 лет осудили мужчину, убившего коммерсанта в автомобиле
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В Петербурге на 12 лет осудили мужчину, убившего коммерсанта в автомобиле 

АиФ Санкт-Петербург 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Суд в Петербурге в понедельник огласил приговор в отношении максима Минаева, обвиняемого в убийстве предпринимателя Павла Демченко, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
Установлено, что 2 июня 2017 года Минаев застрелил в шею из самодельного пистолета, сидевшего с ним в автомобиле BMW X5 Демченко.
Затем осужденный перетащил тело убитого мужчины на заднее сиденье, перегнал машину в соседний двор, после чего скрылся с места преступления.
Позже сотрудники правоохранительных органов задержали Максима Минаева вместе с братом в Псковской области.
Родственник проходил по делу как свидетель.
По версии следствия, причиной убийства стал денежный спор, Минаев задолжал Демченко около 1 миллиона рублей.
Суд назначил Минаеву 12 лет колонии строгого режима.
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