Решение вопроса за взятку закончилось судом для директора коммунальной фирмы в Семенове

Вступил в силу приговор в отношении бывшего руководителя коммунальной компании, который пытался получить деньги за «решение вопроса». Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Суд установил, что в октябре 2016 года директор коммунальной компании обнаружил факт незаконной установки автомобильных весов над подземным участком теплотрассы. Об этом он сообщил в администрацию города Семенов.

Сотрудник организации, которая установила весы, обратился к подсудимому с просьбой помочь решить проблему, чтобы избежать демонтажа оборудования. Тот согласился, хотя у него не было таких полномочий. При получении денежного вознаграждения в рамере 30 тысяч рублей мужчину задержали сотрудники полиции.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, также ему придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей.

Напомним, бывший начальник одного из управлений комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.