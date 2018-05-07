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Решение вопроса за взятку закончилось судом для директора коммунальной фирмы в Семенове
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Решение вопроса за взятку закончилось судом для директора коммунальной фирмы в Семенове 

В городе N 53 минуты назад
Фото: В городе N
Вступил в силу приговор в отношении бывшего руководителя коммунальной компании, который пытался получить деньги за «решение вопроса». Мужчина признан виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
Суд установил, что в октябре 2016 года директор коммунальной компании обнаружил факт незаконной установки автомобильных весов над подземным участком теплотрассы. Об этом он сообщил в администрацию города Семенов.
Сотрудник организации, которая установила весы, обратился к подсудимому с просьбой помочь решить проблему, чтобы избежать демонтажа оборудования. Тот согласился, хотя у него не было таких полномочий. При получении денежного вознаграждения в рамере 30 тысяч рублей мужчину задержали сотрудники полиции.
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, также ему придется выплатить штраф в размере 50 000 рублей.
Напомним, бывший начальник одного из управлений комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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