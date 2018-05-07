В гостинице Нового Уренгоя обнаружили убитого. Подозреваемый задержан

Тело с мужчины 1990 года рождения имеет признаки насильственной смерти — множественные колото-резанные ранения в области шеи.

В ходе расследования уголовного дела выявлено, что погибший работал вахтовым методом в коммерческой организации ООО «Нова», в Тазовском районе.

Накануне трагедии, утром 3 мая, он с коллегами приехал в Коротчаево, чтобы на поезде отправиться домой. Так как до поезда оставалось не меньше суток, вахтовики сняли гостиничный номер.

Погибший заселился в номер с 50-летним подозреваемым, где они распивали спиртные напитки. Днем между мужчинами возник конфликт, закончившийся дракой. Подозреваемый покинул номер, но спустя некоторое время вернулся за вещами. Видя, что его коллега спит, он вооружился ножом и нанес ему множественные удары в область шеи. Затем злоумышленник собрал вещи и уехал на вокзал, где дождался своего поезда и поехал домой.

Его причастность к совершенному преступлению была установлена, сотрудники полиции задержали его на поезде в Сургуте , сообщают в следственном управлении Следственного комитета РФ по ЯНАО.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины злоумышленника. Расследование уголовного дела продолжается.