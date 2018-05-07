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Самарскому предпринимателю вынесли уже третий приговор за мошенничество с кредитами
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Самарскому предпринимателю вынесли уже третий приговор за мошенничество с кредитами 

Волга Ньюс 1 час назад
Напомним, в ноябре 2017 г. за пять эпизодов мошенничества его приговорили к полутора годам колонии общего режима, в феврале 2018 г. еще за девять эпизодов мошенничества срок заключения ему увеличили до двух лет и восьми месяцев лишения свободы.
А уже в марте 2018 г. мужчина вновь оказался на скамье подсудимых по аналогичному обвинению.
Как рассказали в прокуратуре Промышленного района Самары, в 2015 г. он взял в АО «Альфа-Банк» несколько кредитов на общую сумму в 105 815 руб., причем сделал это по чужому паспорту. Действия Потапова квалифицировали как мошенничество, совершенное по предварительному сговору с использованием служебного положения. В этот раз ему вменяли три эпизода.
Промышленный районный суд в конце апреля 2018 г. признал Потапова виновным и с учетом предыдущих «подвигов» предпринимателя продлил ему срок наказания до трех лет и двух месяцев.
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