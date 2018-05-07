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Экс-главу департамента Брянской области задержали по подозрению во взятке
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Экс-главу департамента Брянской области задержали по подозрению во взятке 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
БРЯНСК, 7 мая — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали бывшего главу департамента экономического развития по Брянской области, который подозревается в получении взятки в размере 7 миллионов рублей за содействие в получении субсидий, сообщает УМВД по региону.
"В Брянске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в получении незаконного денежного вознаграждения в размере 7 миллионов рублей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемым является бывшим руководитель Департамента экономического развития Брянской области. По предварительной информации, в 2011 году он получил эти деньги от четырех коммерческих организаций за помощь в получении субсидий по программе поддержки малого и среднего предпринимательства.
Следствие возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки», расследование продолжается.
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