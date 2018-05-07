Ещё
Сиделка стала причиной ограбления саратовской пенсионерки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сиделка стала причиной ограбления саратовской пенсионерки 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Грабитель отобрал у старушки кошелек и вытащил из него одну тысячу рублей.
После преступления, совершенного в Энгельсе, злоумышленник скрылся. Однако бойцы Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.
— Пожилая женщина рассказала, что находилась дома, когда в ее квартирку вошел приятель ее сиделки и попросил сотовый телефон, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе управления Росгвардии.
Неожиданно на телефон пришло смс-сообщение, в котором была информация о зачислении пенсии. Увидев поступление денежных средств, мужчина потребовал наличность. Получив решительный отказ старушки, грабитель решил применить силу.
Обидчика пожилой женщины удалось задержать в тот момент, когда он выходил из маршрутного такси. Им оказался 35-летний местный житель, который во всем сознался.
Новости Саратова: последние новости
За полдник у матери саратовец оказался под следствием Пенсионерка из Саратова промышляла кражами на кладбище С Большой Садовой саратовец похитил золота на 100 тысяч рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера829
В Ставрополе прогремел взрыв14
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели371
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн111
Гости инаугурации и новый лимузин Путина794
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение