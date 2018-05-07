Сиделка стала причиной ограбления саратовской пенсионерки

Грабитель отобрал у старушки кошелек и вытащил из него одну тысячу рублей.

После преступления, совершенного в Энгельсе , злоумышленник скрылся. Однако бойцы Росгвардии по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже.

— Пожилая женщина рассказала, что находилась дома, когда в ее квартирку вошел приятель ее сиделки и попросил сотовый телефон, — сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в пресс-службе управления Росгвардии.

Неожиданно на телефон пришло смс-сообщение, в котором была информация о зачислении пенсии. Увидев поступление денежных средств, мужчина потребовал наличность. Получив решительный отказ старушки, грабитель решил применить силу.

Обидчика пожилой женщины удалось задержать в тот момент, когда он выходил из маршрутного такси. Им оказался 35-летний местный житель, который во всем сознался.