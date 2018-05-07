Суд в Ярославле на два месяца арестовал членов ИГ, готовивших атаки в РФ

Пресс-секретарь ярославского областного суда рассказала о мере пресечения, избранной для задержанных ранее боевиков.

Напомним, 4 мая Sobesednik.ru писал, что сотрудники ФСБ сообщили о задержании в Ярославле пятерых членов группировки ИГИЛ [также ИГ , «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. По информации спецслужб, боевики, у которых при обыске был изъят арсенал самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ, огнестрельного оружия и боеприпасов, планировали теракты на территории России.

Как передает РИА «Новости», в понедельник, 7 мая, суды в Ярославле избрали меру пресечения для троих из пяти задержанных боевиков.

По словам пресс-секретаря ярославского областного суда Натальи Сарбуновой, в отношении них были удовлетворены ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Уточняется, что пока задержанные мужчины арестованы на два месяца.