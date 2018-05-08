Директор краснодарской компании задолжал сотрудникам почти 4 миллиона рублей

Больше 100 сотрудников предприятия «Полтавские консервы» не получали зарплату за январь и февраль этого года. За этот период долг руководителя компании перед работниками составил более 3,8 миллиона рублей, сообщила прокуратура Краснодарского края

Сотрудники получили свои законные деньги только после вмешательства надзорного ведомства. На директора фирмы завели дела об административных правонарушениях.

Директора топливной компании «Транс‐Продукт» подозревают в уклонении от налогов на сумму почти 20 миллионов рублей.