За выдачу водительских удостоверений брал взятки

Установлено, что чиновник ведомства брал взятки за выдачу водительских удостоверений на право управления маломерными судами без фактического приема теоретических и практических навыков.

На основании материалов, переданных УФСБ, следственным отделом в Муроме возбуждены 2 уголовных дела в отношении указанного должностного лица.

Необходимо отметить, что ежегодно в органах ГИМС МЧС России фиксируются многочисленные аварийные происшествия с маломерными судами, которые сопровождаются гибелью людей. Основными причинами аварийных ситуаций является нарушение судовладельцами правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.