За выдачу водительских удостоверений брал взятки 

Фото с ресурса dixinews.ru Пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщает о задержании сотрудника инспекторского отделения №1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Владимирской области». Мужчина подозревается в получении взяток.
Установлено, что чиновник ведомства брал взятки за выдачу водительских удостоверений на право управления маломерными судами без фактического приема теоретических и практических навыков.
На основании материалов, переданных УФСБ, следственным отделом в Муроме возбуждены 2 уголовных дела в отношении указанного должностного лица.
Необходимо отметить, что ежегодно в органах ГИМС МЧС России фиксируются многочисленные аварийные происшествия с маломерными судами, которые сопровождаются гибелью людей. Основными причинами аварийных ситуаций является нарушение судовладельцами правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах.