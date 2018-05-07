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38-летнюю курянку задержали с порцией «синтетики»
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38-летнюю курянку задержали с порцией «синтетики» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
Мать двоих детей пояснила правоохранителям, что приобрела наркотик для личного употребления
Подозреваемую задержали полицейские Обоянского района. Оперативникам поступила информация, что она может быть причастна к незаконному обороту запрещённых веществ. Женщину задержали на улице. При личном досмотре стражи порядка обнаружили у неё свёрток с неизвестным содержимым.
— Подозреваемая дала признательные показания и пояснила, что внутри — наркотики, которые она приобрела в Курске и собиралась использовать для личного употребления. Она также рассказала, что воспитывает двоих несовершеннолетних детей, и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков, — пояснила сотрудник пресс-службы областного УМВД Вилена Танделова.
Экспертиза показала, что изъятое вещество не что иное как «соль», и её вес составляет значительный размер. По факту хранения синтетических наркотиков возбуждено уголовное дело.
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