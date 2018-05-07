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Мужчина одолжил у знакомого машину и сдал ее в ломбард
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Мужчина одолжил у знакомого машину и сдал ее в ломбард 

360tv.ru 1 час назад
На жителя Северного Кавказа завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленник обманул знакомого — взял на время его машину и сдал в автоломбард. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Аферист сдал машину в соседней республике и выручил за нее 300 тысяч рублей. Обманутый хозяин легковушки обратился в полицию Новопокровского района. Вскоре правоохранители задержали
33-летнего
подозреваемого по месту проживания и доставили в Краснодарский край. Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.
Сотрудники полиции вернули жительнице Уссурийска похищенный микрогрузовик. Сотрудники ГАИ заметили Nissan Atlas, который передвигался без включенных фар и задержали двух водителей. 58-летний мужчина и его 34-летний сообщник признались в угоне.
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