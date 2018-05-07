Капитана порта подозревают в получении взятки в Ростовской области

Капитана морского порта Ростов-на-Дону подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СКР

По версии следствия, 6 мая в одном из кафе донской столицы 59-летний подозреваемый получил от директора судоходной компании 1 млн рублей за непринятие мер в связи с нарушениями, выявленными в деятельности возглавляемой им организации, а также за дальнейшее покровительство.

В настоящее время в отношении капитана порта возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.