Суд в Москве заочно арестовал вокалиста языческой группы «М8Л8ТХ» по обвинению в экстремизме

Лефортовский суд столицы заочно арестовал радикального националиста Алексея Левкина по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.

«А. Левкин по решению суда арестован заочно», — рассказал собседник агентства, отметив, что решение было принято еще 27 апреля.

А. Левкин родился в Твери , поет в неоязыческой нацистской группе «М8Л8ТХ», играющей в стиле NSBM (национал-социалистический блэк-метал), многие песни группы запрещены в России . Также А. Левкин поддерживает экстремистское движение Wotan Jugend. Он неоднократно фигурировал в уголовных делах. Так в 2006 г. он был задержан по подозрению в двойном убийстве, однако в 2008 г. обвинения с него были сняты.

В настоящий момент группа «М8Л8ТХ» регулярно дает концерты на Украине . Сам А. Левкин тесно связан с полком «Азов», в котором он организует учебные семинары.

В 2010 г. А. Левкин получил три года условно по делу о погроме на кладбище.