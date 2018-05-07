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Суд в Москве заочно арестовал вокалиста языческой группы «М8Л8ТХ» по обвинению в экстремизме
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Суд в Москве заочно арестовал вокалиста языческой группы «М8Л8ТХ» по обвинению в экстремизме 

Агентство «Москва» 1 час назад
Лефортовский суд столицы заочно арестовал радикального националиста Алексея Левкина по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ), сообщили Агентству городских новостей «Москва» в суде.
«А. Левкин по решению суда арестован заочно», — рассказал собседник агентства, отметив, что решение было принято еще 27 апреля.
А. Левкин родился в Твери, поет в неоязыческой нацистской группе «М8Л8ТХ», играющей в стиле NSBM (национал-социалистический блэк-метал), многие песни группы запрещены в России. Также А. Левкин поддерживает экстремистское движение Wotan Jugend. Он неоднократно фигурировал в уголовных делах. Так в 2006 г. он был задержан по подозрению в двойном убийстве, однако в 2008 г. обвинения с него были сняты.
В настоящий момент группа «М8Л8ТХ» регулярно дает концерты на Украине. Сам А. Левкин тесно связан с полком «Азов», в котором он организует учебные семинары.
В 2010 г. А. Левкин получил три года условно по делу о погроме на кладбище.
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