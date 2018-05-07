Нижегородец зарезал подругу из-за гаджета 

фото pixabay.comНижегородец зарезал подругу из-за гаджетаЖитель Павловского района проведет 14 лет в исправительной колонии строгого режима за жестокое убийство женщины. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Суд установил, что одним из летних вечеров в прошлом году, осужденный приехал к своей знакомой в Балахну. Между гостями произошла ссора из-за кражи ее мобильного телефона, после чего мужчина взял кухонный нож и воткнул его в шею подруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте. Преступника был задержан сотрудниками полиции. 49-летний житель Павловского района оказался ранее судимым. Свою вину в совершении преступления не признал, пытался обжаловать приговор. Однако, суд оставил приговор без изменений.