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«Левый» металлолом вместо прибыли принёс миллион штрафа фирме в Башкирии
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«Левый» металлолом вместо прибыли принёс миллион штрафа фирме в Башкирии 

АиФ-Уфа 2 часа назад
Фото: АиФ-Уфа
В марте этого года полицейские выявили факт незаконного приема металлолома в одной из фирм Стерлитамака. За это ООО «Башспецсталь» грозил штраф до 50 тыс. рублей. Директор предложил сотруднику полиции «компенсацию» — канцелярские принадлежности и принтер, рассчитывая на прекращение проверки.
Полицейский сообщил о данном факте руководству. Затем материалы проверки направили в прокуратуру Стерлитамака. Прокурор возбудил в отношении фирмы административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
По результатам его рассмотрения суд назначил организации штраф в 1 млн рублей.
Постановление суда было обжаловано. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение городского суда. Оно исполнено.
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