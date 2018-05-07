«Левый» металлолом вместо прибыли принёс миллион штрафа фирме в Башкирии

В марте этого года полицейские выявили факт незаконного приема металлолома в одной из фирм Стерлитамака . За это ООО «Башспецсталь» грозил штраф до 50 тыс. рублей. Директор предложил сотруднику полиции «компенсацию» — канцелярские принадлежности и принтер, рассчитывая на прекращение проверки.

Полицейский сообщил о данном факте руководству. Затем материалы проверки направили в прокуратуру Стерлитамака. Прокурор возбудил в отношении фирмы административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

По результатам его рассмотрения суд назначил организации штраф в 1 млн рублей.