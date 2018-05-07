«Левый» металлолом вместо прибыли принёс миллион штрафа фирме в Башкирии 

В марте этого года полицейские выявили факт незаконного приема металлолома в одной из фирм Стерлитамака. За это ООО «Башспецсталь» грозил штраф до 50 тыс. рублей. Директор предложил сотруднику полиции «компенсацию» — канцелярские принадлежности и принтер, рассчитывая на прекращение проверки.
Полицейский сообщил о данном факте руководству. Затем материалы проверки направили в прокуратуру Стерлитамака. Прокурор возбудил в отношении фирмы административное дело по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица».
По результатам его рассмотрения суд назначил организации штраф в 1 млн рублей.
Постановление суда было обжаловано. Верховный суд Башкирии оставил в силе решение городского суда. Оно исполнено.