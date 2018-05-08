Ещё
Осужден адвокат, зарабатывавший старыми прокурорскими связями
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осужден адвокат, зарабатывавший старыми прокурорскими связями 

Legal.Report 31 минуту назад
В Саратовской области вынесен приговор адвокату, в прошлом старшему помощнику прокурора столицы региона, который через связи с бывшими коллегами обещал клиенту развалить уголовное дело. Октябрьский суд Саратова признал адвоката адвокатской палаты региона 44-летнего Алексея Викулова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
В июле 2017 года Викулов договорился с жителем Саратова, обвиняемым в крупном мошенничестве и легализации денежных средств, что за 300 000 руб. окажет содействие в прекращении уголовного дела. Предварительное расследование проводили сотрудники полиции. Однако Викулов, ранее работавший старшим помощником прокурора Саратова и получивший адвокатскую лицензию только в 2016 году, убедил клиента, что задействует связи в надзорном органе. Полученные деньги защитник присвоил.
Суд приговорил Викулова к 2,5 года колонии общего режима. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на транспортное средство адвоката был наложен арест на сумму в 400 000 руб.
Legal.Report: последние новости
Судят столичного адвоката, бравшего 3 млн за переквалификацию дела в суде Возбуждено дело на следователей СКР, покрывавших маньяка Судят сотрудника Росреестра, за плату менявшего записи в ЕГРП
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК990
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика24
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»295
На «Евровидении» произошло ЧП22
Астролог предсказал победу Путина и пожалел19
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение