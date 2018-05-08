Осужден адвокат, зарабатывавший старыми прокурорскими связями 

В Саратовской области вынесен приговор адвокату, в прошлом старшему помощнику прокурора столицы региона, который через связи с бывшими коллегами обещал клиенту развалить уголовное дело. Октябрьский суд Саратова признал адвоката адвокатской палаты региона 44-летнего Алексея Викулова виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
В июле 2017 года Викулов договорился с жителем Саратова, обвиняемым в крупном мошенничестве и легализации денежных средств, что за 300 000 руб. окажет содействие в прекращении уголовного дела. Предварительное расследование проводили сотрудники полиции. Однако Викулов, ранее работавший старшим помощником прокурора Саратова и получивший адвокатскую лицензию только в 2016 году, убедил клиента, что задействует связи в надзорном органе. Полученные деньги защитник присвоил.
Суд приговорил Викулова к 2,5 года колонии общего режима. В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций по ходатайству следователя на транспортное средство адвоката был наложен арест на сумму в 400 000 руб.