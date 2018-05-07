Вахтовик зарезал коллегу в гостинице Коротчаево

4 мая 2018 года около 11 часов в номере гостиницы «Северное сияние» района Коротчаево обнаружено тело мужчины 1990 года рождения с признаками насильственной смерти — множественных колото-резанных ранений в области шеи. Погибший работал вахтовым методом в коммерческой организации ООО «Нова» в Тазовском районе. Накануне трагедии он с коллегами приехал в Коротчаево, чтобы на поезде отправиться домой. Так как ждать поезда надо было еще не меньше суток, вахтовики сняли гостиничный номер. Погибший заселился в номер с 50-летним подозреваемым, где они распивали спиртные напитки. Днем между мужчинами возник конфликт, закончившийся дракой. Подозреваемый покинул номер, но спустя некоторое время вернулся за вещами. Видя, что его коллега спит, он вооружился ножом и нанес ему множественные удары в область шеи. Затем злоумышленник собрал вещи и уехал на вокзал, где дождавшись своего поезда, поехал домой.

Его причастность к совершенному преступлению была установлена, а сам он задержан в поезде сотрудниками полиции в городе Сургут

Расследование уголовного дела продолжается.