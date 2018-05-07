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Попался на зелье: в Уфе пойдет под суд житель Кемерово
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Попался на зелье: в Уфе пойдет под суд житель Кемерово 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В башкирской столице на скамье подсудимых окажется 27-летний мужчина. Жителя Кемеровской области обвиняют в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ.
Зимой мужчина был проездом в Уфе. На дороге его остановили автоинспекторы и предложили пройти медосвидетельствование. Приезжий водитель отказал сотрудникам ГИБДД, за что полицейские забрали у него машину на штрафстоянку. Во время досмотра стражи порядка нашли у несговорчивого нарушителя чехол для очков, в котором лежал странный сверток. Оказалось, в пакетике мужчина хранил запрещённые вещества, которые пристрастился употреблять.
— Вину он признал. Уголовное дело уже передано в Октябрьский районный суд, — рассказали в прокуратуре Башкирии.
Теперь нарушителю придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа и на полтора года расстаться с водительскими правами. Наказание за перевозку наркотиков предстоит выбрать слугам Фемиды.
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