Попался на зелье: в Уфе пойдет под суд житель Кемерово

В башкирской столице на скамье подсудимых окажется 27-летний мужчина. Жителя Кемеровской области обвиняют в незаконном приобретении, перевозке и хранении психотропных веществ.

Зимой мужчина был проездом в Уфе . На дороге его остановили автоинспекторы и предложили пройти медосвидетельствование. Приезжий водитель отказал сотрудникам ГИБДД, за что полицейские забрали у него машину на штрафстоянку. Во время досмотра стражи порядка нашли у несговорчивого нарушителя чехол для очков, в котором лежал странный сверток. Оказалось, в пакетике мужчина хранил запрещённые вещества, которые пристрастился употреблять.

— Вину он признал. Уголовное дело уже передано в Октябрьский районный суд, — рассказали в прокуратуре Башкирии

Теперь нарушителю придется заплатить 30 тысяч рублей штрафа и на полтора года расстаться с водительскими правами. Наказание за перевозку наркотиков предстоит выбрать слугам Фемиды.