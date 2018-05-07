В Самаре огласят приговор новообращенному мусульманину, который готовил теракт

Напомним, 20-летнего молодого человека сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали 21 февраля 2017 года в частном доме поселка Усть-Кинельский Кинельского района. По версии следствия, он планировал подрыв полицейской машины.

В ходе расследования удалось выяснить: парень — русский, у него есть мать, но нет отца. Молодого человека через интернет завербовали эмиссары "Исламского государства" (запрещенная террористическая организация), после чего он принял ислам.

Пособники террористической организации из Дагестана перевели Тарасову 20 тыс. руб. на приобретение компонентов для взрывного устройства. Все они по отдельности находятся в свободной продаже. Обычный человек, конечно, вряд ли сообразит, как собрать бомбу из подручных материалов, но в данном случае парню прислали инструкции по изготовлению взрывного устройства от взрывотехников ИГ из Сирии

Во время обыска по месту жительства Владимира Тарасова в частном доме пос. Усть-Кинельский изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков.

Сам подозреваемый признался, что все это ему нужно было для подрыва полицейской машины. Далее он планировал завладеть служебным оружием стражей порядка и «продолжить террористическую деятельность».

Приурочить теракт молодой человек хотел к праздничной дате, чтобы вызвать широкий общественный резонанс и получить признание со стороны своих зарубежных покровителей.

По данным источников в правоохранительных органах, в телефоне Тарасова достаточно много видео с участием представителей ИГ.

Согласно сведениям того же источника, ранее парень уже попадал в поле зрения органов безопасности как член религиозно-экстремистской ячейки. Последняя была ликвидирована в апреле 2016 года.

Напомним, в апреле 2016 г. в микрорайоне Красный Пахарь сотрудники Управления ФСБ России по Самарской области в нелегальном молельном доме в 30 км от Московского шоссе задержали 53 человека и изъяли 2 кг взрывчатки, которую вскоре уничтожили.

Вскоре после этого молодого человека судили и приговорили к штрафу за размещение в интернете материалов террористического характера.

Сейчас Тарасова обвиняют в совершении сразу нескольких преступлений: приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатки, содействии террористической деятельности, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Каждая из статей предусматривает серьезное наказание, так что в итоге молодому человеку грозит пожизненное заключение.

Уголовное дело Тарасова рассматривает Приволжский окружной военный суд. Уже завтра молодому человеку планируют огласить приговор.