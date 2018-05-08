Парня, завербованного ИГ в Кинельском районе, осудили на 18 лет

Молодого человека приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и содействии террористической деятельности.

По совокупности преступлений Тарасову назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 150 тыс. рублей.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали молодого человека 21 февраля 2017 г. в частном доме пос. Усть-Кинельский , где изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков.

По версии следствия, он планировал подорвать автомобиль полиции. Сам подозреваемый признался, что затем он хотел завладеть служебным оружием стражей порядка и «продолжить террористическую деятельность».