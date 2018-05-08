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Парня, завербованного ИГ в Кинельском районе, осудили на 18 лет
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Парня, завербованного ИГ в Кинельском районе, осудили на 18 лет 

Волга Ньюс 1 час назад
В Самаре 8 мая Приволжский окружной военный суд вынес приговор 20-летнему Владимиру Тарасову, которого считают сторонником запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) . Об этом сообщает tass.ru.
Молодого человека приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к теракту, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и содействии террористической деятельности.
По совокупности преступлений Тарасову назначили 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 150 тыс. рублей.
Напомним, сотрудники ФСБ задержали молодого человека 21 февраля 2017 г. в частном доме пос. Усть-Кинельский, где изъяли самодельное взрывное устройство мощностью 500 г в тротиловом эквиваленте, самодельный детонатор и поражающие элементы в виде металлических шариков.
По версии следствия, он планировал подорвать автомобиль полиции. Сам подозреваемый признался, что затем он хотел завладеть служебным оружием стражей порядка и «продолжить террористическую деятельность».
Во время расследования выяснилось, что молодого человека через интернет завербовали эмиссары «Исламского государства», после чего он принял ислам. Пособники террористической организации из Дагестана перевели Тарасову 20 тыс. руб. на приобретение компонентов для взрывного устройства, а также прислали инструкции от взрывотехников «ИГ» из Сирии.
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