Убийца рязанского таксиста купил нож за две недели до преступления

Подозреваемый в убийстве таксиста 57-летний рязанец, купил нож за две недели до преступления, сообщает 62инфо со ссылкой на Следственный комитет Мужчина по интернету заказал кованый нож златоустовской фабрики, и возил его всегда в своей машине. «Подозреваемый в принципе никогда не носил нож с собой, держал его только в машине, — рассказывает старший следователь Московского МСО Рязани СУ СК России по Рязанской области Константин Нариманидзе. — Но в тот день, за ним приехал друг, чтобы увезти на огород, мужчина захватил нож с собой, чтобы похвалиться покупкой. Более того, он хотел этот нож у друга своего и оставить, но как он сказал потом в беседе: «Черная меня дернула — и я забрал его с собой». Напомним, бывший сотрудник МВД в ночь на 2 мая зарезал таксиста. В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, задействованы оперативные службы, назначен ряд экспертиз. Подозреваемый в убийстве находится под стражей.