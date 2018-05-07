В Нягани мужчина с охотничьим ножом напал на девушку в подъезде

В Нягани произошел резонансный случай. В подъезде дома на жительницу города напал неизвестный мужчина и нанес множество ножевых ранений. Девушка в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

Получив ориентировку, сотрудники Росгвардии под непосредственным руководством командира взвода младшего лейтенанта Александра Адаменко начали активные мероприятия по розыску подозреваемого в совершении преступления. При проведении оперативно — розыскных мероприятий на мосту через реку Нягань-Юган сотрудниками группы задержания прапорщиками Русланом Бахнарь, Али Садуллаевым и сержантом Михаилом Заборным был задержан подозреваемый в совершении тяжкого преступления. Им оказался 32 летний житель Нягани. Мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Орудие преступления (охотничий нож) изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 8 лет.