Жительницы Красноярска попались на продаже крупной партии психотропов

Полиция задержала двух сбытчиц синтетических наркотиков в Красноярске . При обыске у них обнаружили почти 60 граммов психотропных веществ. «Продавщицам» запрещенных препаратов грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в Сибирском ЛУ МВД России.

Оперативники установили, что продавали девушки наркотики не только в Красноярске, но и в пригороде. Задержанные уже признались в содеянном и рассказали, что приобретали психотропы в интернете. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».