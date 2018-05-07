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Жительницы Красноярска попались на продаже крупной партии психотропов
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Жительницы Красноярска попались на продаже крупной партии психотропов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Полиция задержала двух сбытчиц синтетических наркотиков в Красноярске. При обыске у них обнаружили почти 60 граммов психотропных веществ. «Продавщицам» запрещенных препаратов грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в Сибирском ЛУ МВД России.
Оперативники установили, что продавали девушки наркотики не только в Красноярске, но и в пригороде. Задержанные уже признались в содеянном и рассказали, что приобретали психотропы в интернете. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием сети Интернет группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».
Девять лет и шесть месяцев колонии получил наркодилер в Краснодарском крае. Преступник, уроженец Средней Азии, делал героиновые закладки на территории всего региона.
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