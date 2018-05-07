В Ингушетии будут судить шестерых полицейских за пытки задержанных

"По данным следствия, в 2010-2016 годах сотрудники МВД по Республике Ингушетия с применением физического насилия, в том числе с использованием электрического тока, заставляли задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбойных нападениях и иных преступлениях", — говорится в сообщении.

Как отмечают следователи, один из потерпевших умер от удушения, несколько человек получили серьезные травмы.

"Также обвиняемые вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина под угрозой распространения позорящих его сведений", — уточняет ведомство.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.