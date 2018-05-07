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В Ингушетии будут судить шестерых полицейских за пытки задержанных
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В Ингушетии будут судить шестерых полицейских за пытки задержанных 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении шестерых сотрудников региональной полиции, обвиняемых в пытках задержанных, от которых один из местных жителей скончался, сообщает СК РФ в мессенджере «ТамТам».
"По данным следствия, в 2010-2016 годах сотрудники МВД по Республике Ингушетия с применением физического насилия, в том числе с использованием электрического тока, заставляли задержанных признаваться в хранении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь полицейских, разбойных нападениях и иных преступлениях", — говорится в сообщении.
Как отмечают следователи, один из потерпевших умер от удушения, несколько человек получили серьезные травмы.
"Также обвиняемые вымогали деньги и отобрали автомобиль у иностранного гражданина под угрозой распространения позорящих его сведений", — уточняет ведомство.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что в июле 2016 года сотрудники ЦПЭ МВД по Ингушетии по подозрению в совершении разбойного нападения на банк в городе Сунжа задержали 50-летнего жителя Карабулака. По данным следствия, оперативники применили физическое насилие в отношении задержанного и его 39-летней супруги, требуя признания в участии в разбойном нападении. Во время допроса подозреваемый скончался в здании ЦПЭ. По данному факту было возбуждено уголовное дело, в рамках которого бывшему начальнику ЦПЭ МВД по Ингушетии Тимуру Хамхоеву, его заместителю и трем их подчиненным было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия. Кроме того, следователи считают, что установили причастность экс-начальника ЦПЭ и оперуполномоченного данного подразделения к вымогательству в отношении жителя Азербайджана.
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