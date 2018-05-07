КамАЗ стоимостью 3,5 млн руб. украли в ТиНАО

Днем 6 мая в полицию с заявлением о краже обратился водитель организации. «Оперативники установили, что в Московском, возле дома заявителя, неизвестный совершил кражу самосвала КамАЗ, принадлежащего фирме. Материальный ущерб составил 3,5 млн руб.», — сказали в ведомстве.

В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность подозреваемого.