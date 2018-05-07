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КамАЗ стоимостью 3,5 млн руб. украли в ТиНАО
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КамАЗ стоимостью 3,5 млн руб. украли в ТиНАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Самосвал КамАЗ похитили в городе Московский в ТиНАО, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Днем 6 мая в полицию с заявлением о краже обратился водитель организации. «Оперативники установили, что в Московском, возле дома заявителя, неизвестный совершил кражу самосвала КамАЗ, принадлежащего фирме. Материальный ущерб составил 3,5 млн руб.», — сказали в ведомстве.
В МВД возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, устанавливается личность подозреваемого.
Агентство «Москва»: последние новости
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