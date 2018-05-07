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Полиция задержала мужчину, который избил и зарезал приятеля
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Полиция задержала мужчину, который избил и зарезал приятеля 

360tv.ru 1 час назад
Мужчина, зарезавший знакомого на даче под Воронежем, задержан в Краснодарском крае. Преступник частично признал вину. Об этом сообщили в пресс‐службе СУ СК России по области.
В начале января
65-летняя
жительница города Семилуки рассказала полиции, что пропал ее  42-летний
сын. Он ушел из дома в декабре прошлого года. Тело мужчины со следами ножевых ранений нашли 8 января в частном доме.
Выяснилось, что погибший гостил у  52-летнего
знакомого. Между ними произошла ссора. Хозяин избил мужчину и несколько раз ударил его ножом в подбородок, руку и предплечье. После того, как потерпевший скончался, преступник сбежал.
Подозреваемого задержали в Краснодарском крае. Уголовное дело направлено в суд.
Прокуратура Красноярского края направила в суд дело об убийстве супругов, владеющих стоматологической клиникой в Зеленогорске. В мае прошлого года мужчина, работавший в их доме, убил обоих молотком с целью грабежа. Ему грозит от восьми лет до пожизненного заключения.
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