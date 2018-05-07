Полиция задержала мужчину, который избил и зарезал приятеля

Мужчина, зарезавший знакомого на даче под Воронежем, задержан в Краснодарском крае . Преступник частично признал вину. Об этом сообщили в пресс‐службе СУ СК России по области.

В начале января

65-летняя

жительница города Семилуки рассказала полиции, что пропал ее 42-летний

сын. Он ушел из дома в декабре прошлого года. Тело мужчины со следами ножевых ранений нашли 8 января в частном доме.

Выяснилось, что погибший гостил у 52-летнего

знакомого. Между ними произошла ссора. Хозяин избил мужчину и несколько раз ударил его ножом в подбородок, руку и предплечье. После того, как потерпевший скончался, преступник сбежал.

Подозреваемого задержали в Краснодарском крае. Уголовное дело направлено в суд.