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Капитан морского порта Ростов-на-Дону попался на крупной взятке
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Капитан морского порта Ростов-на-Дону попался на крупной взятке 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Передача денежных средств происходила 6 мая в кафе «Манжо» в Ростове-на-Дону.
59-летний капитан морского порта Ростов-на-Дону Федерального государственного бюджетного учреждения (ФГБУ) «Администрация морских портов Азовского моря» получил один миллион рублей от директора одной из судоходных компаний.
Пол факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за незаконные действия и бездействие, в крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.
Известно, что сотрудники службы капитана выявили нарушения в деятельности судоходной компании.
Денежные средства предназначались за то, чтобы руководство не предпринимало никаких мер по реагированию и в дальнейшем осуществляло покровительство данной организации.
Согласно сведениям из открытых источников, с 25 апреля минувшего года капитаном морского порта является Андрей Иовлев.
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