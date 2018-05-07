Возбуждено дело на следователей СКР, покрывавших маньяка

Хакасии фигурантами уголовных дел стали два следователя СКР , вынесших «отказные» решения по заявлениям спасшихся жертв серийного убийцы — таксиста. Бывшему и действующему сотрудникам следственного отдела СКР по городу Абакану инкриминируется ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, 32-летний Дмитрий Лебедь занимался частным извозом на арендованных автомобилях, и в качестве жертв выбирал подвыпивших женщин, которых отвозил в безлюдное место, где грабил, насиловал и иногда убивал. Таксиста задержали в сентябре 2017 года в ходе расследования убийства 24-летней девушки. Следователи полагают, что он совершил серию изнасилований и убийств своих пассажирок в 2012-2017 годах в Хакасии и юге Красноярского края

Так, в апреле 2013 года Лебедь изнасиловал и попытался убить 19-летнюю пассажирку, которая сумела вырваться и убежать. В марте 2014 года таксист пытался изнасиловать 28-летнюю женщину, но ей удалось отбиться. В ходе служебной проверки выяснилось, что по обоим эпизодам следователи СО по Абакану в 2013-2014 годах вынесли решения об отказе в возбуждении уголовных дел. В 2017 году эти решения были отменены как незаконные. Один из следователей уволился из СКР еще в октябре 2013 года по личным мотивам, второй — действующий сотрудник — сейчас отстранен от занимаемой должности.