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В Ростовской области вступил в силу приговор местному жителю за попытку убийства жены
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В Ростовской области вступил в силу приговор местному жителю за попытку убийства жены 

RT на русском 1 час назад
В Ростовской области вступил в силу приговор в отношении местного жителя, пытавшегося убить супругу за желание с ним развестись. Об этом сообщает портал «Юга.ру».
Как рассказали в региональной прокуратуре, в ходе бытовой ссоры в Таганроге мужчина напал на жену.
«Его действия были пресечены несовершеннолетним, который своевременно вызвал скорую помощь», — уточнили в ведомстве.
Мужчина признал вину частично. По его словам, он не планировал убивать жену, а ножевые удары нанёс в состоянии аффекта.
Суд первой инстанции приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мужчина обжаловал вердикт. Апелляционная инстанция Ростовского областного суда оставила приговор без изменения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.
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