Ещё
В Приангарье мать зарезала шестилетнего сына. Следователи назначили ряд экспертиз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приангарье мать зарезала шестилетнего сына. Следователи назначили ряд экспертиз 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Трагедия, о которой идет речь, произошла в одном из домов в Слюдянском районе. Следствием установлено, что 32-летняя мать нанесла ножевые ранения шестилетнему сыну. От полученные травм, мальчик скончался на месте происшествия. Известно, что о случившемся в полицию сообщили родственники обвиняемой.
«Следственным отделом по Слюдянскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего лица)», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
Почему женщина напала на собственного ребенка, пока остается загадкой. В семье воспитывается еще двое детей 2 и 14 лет, они временно находятся у родственников. На данный момент в случившемся разбираются следователи. Ими назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Сама женщина арестована. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
Фото: pxhere.com.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
У самарского «коллекционера» нашли четыре БТР и склад боеприпасов Неизвестный ворвался с ножом в детсад в Альметьевске Россиянка получила пожизненный срок за ввоз кокаина во Вьетнам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера857
В Ставрополе прогремел взрыв14
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели372
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн116
Гости инаугурации и новый лимузин Путина799
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение