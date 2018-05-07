В Приангарье мать зарезала шестилетнего сына. Следователи назначили ряд экспертиз

Трагедия, о которой идет речь, произошла в одном из домов в Слюдянском районе. Следствием установлено, что 32-летняя мать нанесла ножевые ранения шестилетнему сыну. От полученные травм, мальчик скончался на месте происшествия. Известно, что о случившемся в полицию сообщили родственники обвиняемой.

Почему женщина напала на собственного ребенка, пока остается загадкой. В семье воспитывается еще двое детей 2 и 14 лет, они временно находятся у родственников. На данный момент в случившемся разбираются следователи. Ими назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Сама женщина арестована. Ей грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

Фото: pxhere.com.