Суд в Москве заочно арестовал националиста по делу об экстремизме

МОСКВА , 7 мая — РИА Новости . Лефортовский суд Москвы заочно арестовал националиста Алексея Лёвкина, обвиняемого в экстремизме, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Екатерина Краснова "По решению суда в отношении Лёвкина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Краснова. По словам пресс-секретаря суда, срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ , а именно с момента пресечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России , либо с момента задержания на территории РФ. Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе). Как сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией, уроженец Твери Лёвкин — вокалист неоязыческой нацистской группы «МолотХ» и участник экстремистского движение WotanJugend. В 2006 он был задержан по подозрению в двойном убийстве, однако в 2008 обвинения с него были сняты. В 2010 году он получил три года условно по делу о погроме на кладбище.