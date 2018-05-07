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Суд в Москве заочно арестовал националиста по делу об экстремизме
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Суд в Москве заочно арестовал националиста по делу об экстремизме 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал националиста Алексея Лёвкина, обвиняемого в экстремизме, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
"По решению суда в отношении Лёвкина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сказала Краснова.
По словам пресс-секретаря суда, срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ, а именно с момента пресечения им государственной границы РФ и передачи конвойной службе ФСИН России, либо с момента задержания на территории РФ.
Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе).
Как сообщил РИА Новости источник знакомый с ситуацией, уроженец Твери Лёвкин — вокалист неоязыческой нацистской группы «МолотХ» и участник экстремистского движение WotanJugend. В 2006 он был задержан по подозрению в двойном убийстве, однако в 2008 обвинения с него были сняты. В 2010 году он получил три года условно по делу о погроме на кладбище.
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