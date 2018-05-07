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В машине у Ленинского рынка нашли застреленного мужчину
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В машине у Ленинского рынка нашли застреленного мужчину 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
В Ленинском районе Новосибирска застрелили мужчину.
Тело погибшего с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вечером 7 мая в «Тойоте Королле», припаркованной рядом с территорией Ленинского рынка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления», — прокомментировал Чечулин.
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