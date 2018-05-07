В машине у Ленинского рынка нашли застреленного мужчину

В Ленинском районе Новосибирска застрелили мужчину.

Дмитрий Чечулин. Тело погибшего с огнестрельным ранением в голову было обнаружено вечером 7 мая в «Тойоте Королле», припаркованной рядом с территорией Ленинского рынка. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя следственного управления СКР по Новосибирской области

«В настоящее время проводится осмотр места происшествия, выполняются все необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершённого преступления», — прокомментировал Чечулин.