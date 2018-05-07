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Готовили теракты в Ярославской области: силовики задержали троих подозреваемых
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Готовили теракты в Ярославской области: силовики задержали троих подозреваемых 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
В Ярославле заключили под стражу троих человек, которых подозревают в подготовке терактов в области. По предварительной информации, все трое являются членами запрещённой в России организации ИГИЛ.
— Все трое заключены под стражу на два месяца на время расследования. Они являются подозреваемыми, обвинение им ещё не предъявили. Все они проживали в разных частях города Ярославля, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Ярославского областного суда Наталья Сарбунова.
При обыске у подозреваемых нашли боеприпасы и вещества, которые могли использоваться для изготовления взрывчатки.
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