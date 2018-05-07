Молодого южноуральца заподозрили в привлечении ребёнка к попрошайничеству

Житель Южноуральска стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным правоохранителей, 20-летний молодой человек, который сам нигде не работал, уговорил своего 13-летнего знакомого выпрашивать деньги возле входов в продуктовые магазины. Полученные таким способом средства они тратили на еду и алкоголь.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — пояснили в полиции.

В ведомстве также отметили, что с несовершеннолетним южноуральцем провели беседу, его поставят на учёт в ПДН.