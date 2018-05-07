Ещё
Молодого южноуральца заподозрили в привлечении ребёнка к попрошайничеству
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодого южноуральца заподозрили в привлечении ребёнка к попрошайничеству 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Житель Южноуральска стал фигурантом уголовного дела о вовлечении несовершеннолетнего в занятие попрошайничеством, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.
По данным правоохранителей, 20-летний молодой человек, который сам нигде не работал, уговорил своего 13-летнего знакомого выпрашивать деньги возле входов в продуктовые магазины. Полученные таким способом средства они тратили на еду и алкоголь.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 151 УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», — пояснили в полиции.
В ведомстве также отметили, что с несовершеннолетним южноуральцем провели беседу, его поставят на учёт в ПДН.
АиФ: последние новости
Челябинка вывезла мать на свалку, чтобы получать её пенсию В Челябинской области сменился начальник полиции Пять поддельных полисов ОСАГО изъято в Челябинской области за неделю
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин выдвинул кандидатуру премьера857
В Ставрополе прогремел взрыв14
Одесские школьники съездили в Крым и пожалели372
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн116
Гости инаугурации и новый лимузин Путина799
Видео
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
00:37
Назван виновник взрыва в Ставрополе
Происшествия
08:16
Кандидатуру Медведева на пост премьера рассмотрят 8 мая
Политика
00:46
Появилось видео взрыва в Ставрополе
Происшествия Общество
12:30
LIVE: Инаугурация президента России
Политика
00:39
Новейший беспилотник «Корсар» показали в действии
Армия Технологии
00:22
У Ивана Урганта нашли особняк за $7 млн
Шоу-бизнес
00:54
Российский космонавт показал, как «исчезла» Луна
Наука Наука и техника
00:47
В Ставрополе прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение