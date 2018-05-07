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В 3-м микрорайоне Зеленограда задержан похититель велосипедов
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В 3-м микрорайоне Зеленограда задержан похититель велосипедов 

Савелки 2 часа назад
Фото: Савелки
Зеленоградские полицейские по горячим следам раскрыли кражу велосипеда из подъезда жилого корпуса в районе Савелки. Обратившийся в территориальный отдел полиции владелец двухколесного транспорта рассказал, что велосипед был пристегнут тросом к металлической решетке в коридоре общего пользования в подъезде дома. По его словам, стоимость похищенного имущества составила 10 тысяч рублей. Сотрудники ОМВД по районам Матушкино и Савелки провели оперативно-розыскные мероприятия и по установленным приметам в тот же день поймали похитителя — приезжего из Саратовской области.
В квартире, где проживал подозреваемый, был обнаружен похищенный велосипед. Как выяснилось в дальнейшем, 41 –летний мужчина уже не раз представал перед судом за аналогичные преступления. Теперь ему грозит очередное уголовное наказание за кражу.
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