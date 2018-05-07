Жена экс-менеджера «Лукойла» проснулась в подъезде без кольца за 47 млн 

Жена 55-летнего миллионера и бывшего топ-менеджера «Лукойла» Валентина Иванова стала жертвой ограбления..
С размахом отметив с друзьями майские праздники, 19-летняя модель Лиза Адаменко, зайдя в подъезд дома на Рочдельской улице, поняла, что потеряла ключи от квартиры, сообщает паблик Mash.
Не очень трезвая девушка решила вздремнуть на ступенях у двери своей квартиры. Проснувшись, Адаменко обнаружила, что с ее пальца сняли бриллиантовое кольцо, цена которого приближается к 47 миллионам рублей.
Кроме того, у нее не оказалось сумочки «Шанель» стоимостью в восемь тысяч долларов и кошелька, в котором находилась небольшая по ее меркам сумма — примерно десять тысяч рублей.
Девушка заявила о происшествии в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов застали модель в состоянии сильного алкогольного опьянения, и полицейским пришлось ее успокаивать, сообщает Argumenti.ru.