Жена экс-менеджера «Лукойла» проснулась в подъезде без кольца за 47 млн

С размахом отметив с друзьями майские праздники, 19-летняя модель Лиза Адаменко , зайдя в подъезд дома на Рочдельской улице, поняла, что потеряла ключи от квартиры, сообщает паблик Mash.

Не очень трезвая девушка решила вздремнуть на ступенях у двери своей квартиры. Проснувшись, Адаменко обнаружила, что с ее пальца сняли бриллиантовое кольцо, цена которого приближается к 47 миллионам рублей.

Кроме того, у нее не оказалось сумочки «Шанель» стоимостью в восемь тысяч долларов и кошелька, в котором находилась небольшая по ее меркам сумма — примерно десять тысяч рублей.

Девушка заявила о происшествии в полицию. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов застали модель в состоянии сильного алкогольного опьянения, и полицейским пришлось ее успокаивать, сообщает Argumenti.ru