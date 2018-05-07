Юную жену экс-менеджера ЛУКОЙЛа обокрали в подъезде

Супруга бывшего топ-менеджера компании «ЛУКОЙЛ» Лиза Адаменко проснулась в подъезде своего дома без сумочки за 8 тысяч долларов и кольца за 47 миллионов рублей.

19-летняя девушка возвращалась с вечеринки и уже в подъезде своего дома на Рочдельской улице поняла, что у неё нет ключей от квартиры. Недолго думая, юная модель решила переночевать в подъезде, а проснулась уже без кольца с бриллиантами и сумочки Chanel

После этого Лиза Адаменко отправилась в полицию и написала заявление о краже.