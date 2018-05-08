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Москвичка, уснув в подъезде, лишилась кольца за 47 миллионов рублей
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Москвичка, уснув в подъезде, лишилась кольца за 47 миллионов рублей 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: Амител
Жена бывшего топ-менеджера компании «Лукойл», 19-летняя Лиза Адаменко лишилась кольца за 47 миллионов рублей, пока спала в подъезде своего дома в Москве. Инцидент произошел 5 мая. Девушка уже написала заявление в полицию.
Как сообщает «Лента.ру», пострадавшая рассказала, что после встречи с друзьями вернулась домой, но не смогла попасть в квартиру, потому что потеряла ключи. Девушка уснула на ступеньках возле двери, а когда проснулась, обнаружила, что у нее похитили кольцо с бриллиантами стоимостью 47 миллионов рублей и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов.
Ранее «СП» писала, что в подмосковной Дубне 34-летняя продавщица ювелирного магазина украла более 100 драгоценностей. Она нанесла ущерб магазину на сумма свыше 1 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.
Новости Москвы: В Москве ювелирный магазин ограбили на десять миллионов рублей
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