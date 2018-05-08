Москвичка, уснув в подъезде, лишилась кольца за 47 миллионов рублей

Как сообщает «Лента.ру», пострадавшая рассказала, что после встречи с друзьями вернулась домой, но не смогла попасть в квартиру, потому что потеряла ключи. Девушка уснула на ступеньках возле двери, а когда проснулась, обнаружила, что у нее похитили кольцо с бриллиантами стоимостью 47 миллионов рублей и сумочку Chanel за восемь тысяч долларов.

Ранее «СП» писала, что в подмосковной Дубне 34-летняя продавщица ювелирного магазина украла более 100 драгоценностей. Она нанесла ущерб магазину на сумма свыше 1 млн рублей. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело.

Новости Москвы: В Москве ювелирный магазин ограбили на десять миллионов рублей