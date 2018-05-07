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Суд продлил до 9 июня арест топ-менеджеру «Роснано» Горькову
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Суд продлил до 9 июня арест топ-менеджеру «Роснано» Горькову 

ТАСС 25 минут назад
Фото: РАПСИ
МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 9 июня арест управляющему директору компании «Роснано» по инвестиционной деятельности Андрею Горькову, обвиняемому в злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс— службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил Горькову арест до 9 июня", — сообщил представитель пресс-службы.
По версии следствия, Горьков в 2011-2013 годах вопреки установленному порядку и интересам АО «Роснано» и государства разместил на постоянной основе денежные средства компании в ООО «КБ „Смоленский банк“ в размере до 740 млн рублей под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически в целях финансирования деятельности банка. В связи с отзывом 13 декабря 2014 года лицензии у указанного банка, АО „Роснано“ лишилось своих средств в размере более 738 млн рублей.
Горьков был задержан в Москве в июне прошлого года. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (»Злоупотребление полномочиями"). Своей вины он не признает. Судом наложен обеспечительный арест на его банковские счета.
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